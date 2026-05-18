A poco più di un mese dall’ultima manifestazione, un gruppo di attivisti si è radunato nuovamente davanti al municipio di Giussago, in provincia di Pavia, per protestare contro un allevamento considerato abusivo. La richiesta principale riguarda la chiusura dell’attività, che secondo gli animalisti continua a operare senza le autorizzazioni necessarie. La situazione ha portato all’attenzione pubblica le questioni legate alla gestione di strutture che ospitano animali senza rispettare le normative in vigore.

GIUSSAGO (Pavia) A poco più di un mese dall’ultimo presidio, gli animalisti sono tornati davanti al municipio per chiedere la chiusura dell’ allevamento abusivo. Un’attività aperta senza autorizzazione sanitaria per le industrie insalubri, requisiti igienico sanitari e su un terreno che al catasto risulta essere una risaia. "A distanza di un mese - hanno detto gli animalisti - non è cambiato nulla. Anzi, nei giorni scorsi abbiamo anche visto un cane impiccato. Il proprietario lo teneva alla catena, l’animale ha cercato di liberarsi e si è impiccato. Non viene rispettato il benessere animale ". Neppure la tracciabilità della carne viene garantita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allevamento abusivo. Ripartono gli animalisti: "Non è cambiato nulla"

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