Brusimpiano salvati 40 cani | sventato allevamento abusivo e insalubre
A Brusimpiano, sono stati salvati 40 cani da un allevamento abusivo e considerato insalubre. Le autorità hanno scoperto che i cuccioli venivano venduti online senza pedigree, e che molti cani, tenuti in gabbie sovraffollate, avevano contratto malattie. L’intervento ha portato al sequestro degli animali e alla denuncia dei responsabili. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul settore dell’allevamento illegale di animali.
? Punti chiave Come venivano venduti online i cuccioli senza pedigree?. Quali malattie hanno colpito i cani nelle gabbie sovraffollate?. Chi sono le due donne denunciate per il maltrattamento?. Quali pene rischiano le responsabili per l'allevamento abusivo?.? In Breve Due donne italiane denunciate per maltrattamento e abbandono secondo articolo 544-ter codice penale.. Dieci cuccioli ammassati in una singola gabbia presentavano denutrizione e lesioni cutanee.. Animali senza pedigree o microchip venduti online come Yorkshire Terrier e Maltese.. Quaranta cani salvati trasferiti al canile sanitario di Cittiglio con supporto Oipa.. I finanzieri della Compagnia di Gaggiolo hanno individuato un allevamento abusivo a Brusimpiano, dove quaranta cani sono stati salvati da condizioni di estrema sporcizia e malattie.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Argomenti più discussi: A Brusimpiano scoperto allevamento abusivo di cani. Due denunce: salvati 40 cuccioli; Cuccioli ammassati e denutriti: 40 cani salvati dall’allevamento abusivo; Scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano, due donne denunciate: quaranta cuccioli salvati.