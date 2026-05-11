Brusimpiano salvati 40 cani | sventato allevamento abusivo e insalubre

A Brusimpiano, sono stati salvati 40 cani da un allevamento abusivo e considerato insalubre. Le autorità hanno scoperto che i cuccioli venivano venduti online senza pedigree, e che molti cani, tenuti in gabbie sovraffollate, avevano contratto malattie. L’intervento ha portato al sequestro degli animali e alla denuncia dei responsabili. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia sul settore dell’allevamento illegale di animali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come venivano venduti online i cuccioli senza pedigree?. Quali malattie hanno colpito i cani nelle gabbie sovraffollate?. Chi sono le due donne denunciate per il maltrattamento?. Quali pene rischiano le responsabili per l'allevamento abusivo?.? In Breve Due donne italiane denunciate per maltrattamento e abbandono secondo articolo 544-ter codice penale.. Dieci cuccioli ammassati in una singola gabbia presentavano denutrizione e lesioni cutanee.. Animali senza pedigree o microchip venduti online come Yorkshire Terrier e Maltese.. Quaranta cani salvati trasferiti al canile sanitario di Cittiglio con supporto Oipa.. I finanzieri della Compagnia di Gaggiolo hanno individuato un allevamento abusivo a Brusimpiano, dove quaranta cani sono stati salvati da condizioni di estrema sporcizia e malattie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brusimpiano, salvati 40 cani: sventato allevamento abusivo e insalubre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allevamento abusivo di cani in palazzo abbandonato: salvati cuccioli di malinois (VIDEO)AGI - La Polizia di Stato è intervenuta a Torino all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, dove vi era il sospetto... Blitz nell’allevamento abusivo: salvati 100 barboncini in condizioni critiche (e venduti a oltre 2mila euro)Castelfranco di Sotto (Pisa), 27 aprile 2026 – Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Pisa che, su disposizione della Procura della... Argomenti più discussi: A Brusimpiano scoperto allevamento abusivo di cani. Due denunce: salvati 40 cuccioli; Cuccioli ammassati e denutriti: 40 cani salvati dall’allevamento abusivo; Scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano, due donne denunciate: quaranta cuccioli salvati.