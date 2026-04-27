Pisa la Gdf salva centinaia di barboncini da un allevamento abusivo

La guardia di finanza è intervenuta in un allevamento nella provincia di Pisa, dove ha sequestrato circa cento cani, prevalentemente barboncini. Gli animali si trovavano in condizioni di benessere precarie, con spazi ristretti e assenza di cure adeguate. L’operazione ha portato al salvataggio di numerosi cani che erano soggetti a gestione non conforme alle normative. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto all’allevamento abusivo di animali.

La guardia di finanza è intervenuta in un allevamento della provincia di Pisa, salvando un centinaio di cani, in gran parte barboncini, che vivevano in condizioni precarie. Secondo le indagini, i cani venivano tenuti in ambienti sovraffollati e non a norma, tra materiali pericolosi come reti e lamiere. L'allevamento, dove i barboncini venivano venduti a cifre che potevano raggiungere i 2mila e ottocento euro, era riconducibile a un'imprenditrice del posto. Su alcuni barboncini, i veterinari hanno riscontrato anche ferite e traumi. Gli animali sono stati affidati a strutture di accoglienza, dove verranno curati.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pisa, la Gdf salva centinaia di barboncini da un allevamento abusivo Notizie correlate Pisa, sequestrato un allevamento illegale di barboncini(LaPresse) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un allevamento di barboncini... Blitz nell’allevamento abusivo: salvati 100 barboncini in condizioni critiche (e venduti a oltre 2mila euro)Castelfranco di Sotto (Pisa), 27 aprile 2026 – Operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Pisa che, su disposizione della Procura della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Un fegato donato nel Valdarno salva una vita a Pisa. Gdf Pisa: sequestrato allevamento di barbonciniI finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un’attività delegata dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, hanno eseguito il sequestro preventivo di un allevamento di ... maremmanews.it Finanziere libero da servizio salva una bimba da aggressione di 3 caniUn finanziere del comando di Pisa, libero dal servizio, ha salvato una bambina dall'aggressione di tre rottweiler. L'uomo, nei giorni scorsi, a bordo della propria auto, a Cascina (Pisa), aveva notato ... ansa.it