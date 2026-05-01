In un incontro durato tre ore, l’allenatore del Milan ha pianificato le strategie per la prossima stagione. Durante l’incontro si sono discussi i dettagli del progetto tecnico e le risorse disponibili, anche se i limiti di budget devono ancora essere definiti ufficialmente. La squadra si prepara a migliorare le proprie performance, con un’attenzione particolare alle priorità indicate dall’allenatore. Restano da affrontare alcuni aspetti legati alle risorse economiche per procedere con le scelte future.

Un altro incontro, senza che le pareti di Casa Milan abbiano tremato. Al contrario: quello tra Max e la dirigenza rossonera è stato un nuovo appuntamento per restituire al Milan del futuro basi sempre più solide. E così ecco che, con un leggero cambio di programma, non sono stati i vertici del club a far visita ad Allegri a Milanello, ma l’allenatore a essere accolto nel pomeriggio di giovedì a Casa Milan. Tre ore di confronto, dalle quattro alle sette di sera, con Max uscito per primo, sorridente ma silenzioso. Ovviamente: non è questo il tempo dei proclami. Non è stato il primo incontro, ma uno dei tanti di una lunga serie che si è fatta sempre più intensa nell’ultimo periodo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Allegri, l'incontro: tre ore a programmare il Milan che verrà. Cosa chiede Max

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