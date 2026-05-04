Camilla dalla Luna live show alle Maioliche di Faenza

Camilla dalla Luna si esibirà alle Maioliche di Faenza con un live show dedicato a bambini e famiglie. L’evento prevede baby dance e giochi, offrendo un momento di intrattenimento educativo. La cantante, nota per le sue canzoni sui temi dell’ecologia, della natura e dell’inclusività, sta portando in tour questa performance che combina musica e divertimento. L’appuntamento è rivolto a un pubblico di bambini e genitori interessati a un’esperienza coinvolgente.

Baby dance e giochi in un evento speciale dedicato a bambini e famiglie. Camilla dalla Luna, la nuova web star che ha conquistato il cuore di migliaia di bambini con le sue canzoni ispirate all'ecologia, alla natura e all'inclusività, è in tour con un imperdibile Live Show educativo e divertente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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