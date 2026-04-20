Alle Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli

Venerdì 24 aprile, alle Maioliche di Faenza, si terrà l’evento “Pompieropoli”, dedicato ai bambini. L’iniziativa prevede varie attività pensate per coinvolgere i più piccoli attraverso giochi e momenti di movimento. L’appuntamento si svolge nel pomeriggio e mira a offrire un momento di svago e intrattenimento per le famiglie della zona. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative rivolte ai bambini nel territorio.

Venerdì 24 aprile Le Maioliche di Faenza arriva Pompieropoli, l’evento dedicato ai più piccoli che trasforma il pomeriggio in un’esperienza piena di gioco, movimento e divertimento. Dalle 14.00 alle 19.00 i bambini potranno partecipare a percorsi e attività ludiche accanto ai Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Maxi uovo e tanto cioccolato: Pasqua in festa alle Maioliche di FaenzaUn pomeriggio di festa, dolcezza e condivisione attende grandi e piccoli al centro commerciale Le Maioliche, dove sabato 4 aprile la Pasqua si... Quarantaquattro gatti alle Maioliche: una giornata piena di avventure e sorpreseAl centro commerciale Le Maioliche di Faenza continuano gli incontro “gattastici”: sabato 21 febbraio tornano i 44 Gatti, pronti a vivere una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Faenza. Alle Maioliche arriva Talking Tom Heroes: tre giorni di eventi per bambini; Un weekend super con Talking Tom Heroes alle Maioliche; L’artista Clara Garesio dona ad Amalfi l’opera d’arte Passeggiata; Faenza porta le sue maioliche nell’hospitality del Team Gresini per il MotoGP. Faenza. Alle Maioliche arriva Talking Tom Heroes: tre giorni di eventi per bambiniDal 17 al 19 aprile il centro commerciale Le Maioliche di Faenza ospiterà Talking Tom Heroes: Suddenly Super Adventure ... ravennanotizie.it BNI Maioliche di Faenza rinnova il Comitato di gestione: Zauli nuovo presidenteIl Capitolo BNI Maioliche di Faenza ha un nuovo Comitato di gestione, che resterà in carica fino al 30 settembre 2026. Alla presidenza è stato eletto Enzo ... ravennanotizie.it Vivi un pomeriggio speciale venerdì 24 aprile a Le Maioliche con Pompieropoli! Dalle 14.00 alle 19.00 i più piccoli potranno mettersi alla prova con percorsi e attività ludiche accanto ai Vigili del Fuoco, tra gioco, avventura e tanto divertimento Com - facebook.com facebook