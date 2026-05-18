Allarme omofobia | i dati di Gay Help Line

Un nuovo report sui vent’anni di attività del contact center nazionale Gay Help Line è stato pubblicato in occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia. I dati raccolti evidenziano un aumento delle segnalazioni di episodi di discriminazione e violenza legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La piattaforma ha ricevuto numerose chiamate da persone che hanno vissuto situazioni di discriminazione, confermando la presenza di episodi di omofobia ancora molto diffusi nel Paese.

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Cosa: Pubblicazione del drammatico report sui vent’anni di attività del contact center nazionale Gay Help Line, diffuso in concomitanza con la Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia.. Dove e Quando: I dati, rilasciati il 17 maggio, tracciano un bilancio sull’intero territorio nazionale italiano, evidenziando criticità specifiche emerse nel Sud Italia e nelle grandi aree metropolitane come Roma.. Perché: Per accendere i riflettori su una preoccupante recrudescenza delle violenze e delle discriminazioni post-pandemia, sottolineando l’urgenza di tutelare il benessere psicologico delle nuove generazioni.. Il cammino verso la piena affermazione dei diritti civili nel nostro Paese si scontra ancora con sacche di profonda intolleranza e resistenze culturali difficili da sradicare. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Allarme omofobia: i dati di Gay Help Line ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Foggia, sentenza storica sugli aggressori di un gay: condannati con l’aggravante dell’omofobiaIl Tribunale di Foggia ha condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per lesioni gravi l'aggressore di un uomo gay, "con l’aggravante speciale... Coming out: l’85% dei minori subisce violenze, i dati di Gay Help? Punti chiave Perché le discriminazioni sono tornate ad aumentare dopo la pandemia? Come influisce il contesto familiare sulla violenza post coming... Gay Center, l’allarme: violenze sull’85% dei minori LGBT+Una fotografia definita allarmante quella che emerge dai dati diffusi dal Gay Center in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia. In vent’anni di attività la Gay Help Line ... rainews.it