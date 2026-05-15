Coming out | l’85% dei minori subisce violenze i dati di Gay Help

Secondo i dati forniti da un’associazione di supporto, l’85% dei minori che fanno coming out subisce violenze. La recrudescenza delle discriminazioni si osserva dopo la pandemia, evidenziando un aumento rispetto al passato. Le violenze sono spesso legate al contesto familiare, che può influenzare in modo significativo le esperienze dei giovani dopo aver rivelato la propria identità. Questi aspetti sono stati analizzati in uno studio recente che ha raccolto testimonianze e dati sulle conseguenze del coming out tra i minori.

? Punti chiave Perché le discriminazioni sono tornate ad aumentare dopo la pandemia?. Come influisce il contesto familiare sulla violenza post coming out?. Quali sono le principali barriere che colpiscono i giovani nel lavoro?. Perché le persone migranti registrano un incremento così drastico delle chiamate?.? In Breve Il 64,1% delle segnalazioni riguarda discriminazioni nel mondo del lavoro.. Le richieste di aiuto da parte di migranti sono passate dal 3% al 35%.. Le chiamate dal Sud Italia sono aumentate dal 20% a oltre il 40%.. Il 14,52% dei casi segnalati riguarda discriminazioni in ambito sanitario.. L’85% dei minorenni subisce almeno una forma di violenza dopo il coming out, secondo i dati raccolti da Gay Help Line e dalla chat Speakly. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Multi SubHis Bride Asked for More Money at the Altar—So He Married Someone Else

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