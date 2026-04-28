Foggia sentenza storica sugli aggressori di un gay | condannati con l’aggravante dell'omofobia

Il Tribunale di Foggia ha emesso una condanna di quasi quattro anni di reclusione nei confronti di un uomo accusato di aver aggredito un uomo gay. La sentenza include l’aggravante dell’omofobia, riconosciuta come motivazione alla base dell’atto violento. La decisione si basa sulle prove presentate in aula, che dimostrano come l’aggressore abbia agito con intenti discriminatori legati all’orientamento sessuale della vittima.

Il Tribunale di Foggia ha condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione per lesioni gravi l'aggressore di un uomo gay, "con l’aggravante speciale relativa a discriminazioni per motivi come razza, etnia e religione, applicata alla matrice omofoba dell’aggressione". I fatti avvennero a San Giovanni Rotondo nell'agosto del 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it

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