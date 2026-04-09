Topi in primavera | perché aumentano gli avvistamenti a Roma e cosa fare

Con l’arrivo della primavera, a Roma si assiste a un incremento degli avvistamenti di topi e ratti nelle zone residenziali, nei giardini e nelle aree commerciali. Le temperature più miti favoriscono la loro attività, portando a più frequenti incontri con queste creature. Questo fenomeno si verifica ogni anno in questa stagione, coinvolgendo cittadini e residenti che si trovano a dover gestire la presenza di roditori nelle aree pubbliche e private.

Con l’arrivo delle giornate più miti, torna puntuale anche un fenomeno che i romani conoscono bene: l’aumento degli avvistamenti di topi e ratti in prossimità delle abitazioni, nei giardini condominiali e nelle aree commerciali. Non si tratta di un’invasione improvvisa né di un’emergenza nuova, ma di una dinamica stagionale che ogni anno si ripete con le stesse caratteristiche. Per capire meglio il fenomeno e soprattutto cosa possono fare cittadini e amministratori di condominio, abbiamo parlato con Antonio Marsano, professionista del settore disinfestazione con oltre vent’anni di esperienza sul territorio romano. Perché in primavera i topi sembrano “spuntare dal nulla”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Topi in primavera: perché aumentano gli avvistamenti a Roma (e cosa fare) Leggi anche: Cosa fare a Roma oggi: gli eventi di sabato 7 marzo 2026