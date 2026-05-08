Pericolo blatte a Foggia scatta l' ordinanza | cosa devono fare amministratori condominiali e privati

A Foggia è stata emanata un’ordinanza ufficiale per contrastare il problema delle blatte, pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune. La misura, firmata dalla sindaca e condivisa con il Servizio Ambiente, indica le azioni che devono essere adottate da amministratori condominiali e privati per intervenire in modo mirato. La normativa stabilisce modalità e tempistiche per affrontare l’infestazione e prevenire la diffusione degli scarafaggi.

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