Pericolo blatte a Foggia scatta l' ordinanza | cosa devono fare amministratori condominiali e privati
A Foggia è stata emanata un’ordinanza ufficiale per contrastare il problema delle blatte, pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune. La misura, firmata dalla sindaca e condivisa con il Servizio Ambiente, indica le azioni che devono essere adottate da amministratori condominiali e privati per intervenire in modo mirato. La normativa stabilisce modalità e tempistiche per affrontare l’infestazione e prevenire la diffusione degli scarafaggi.
È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia e sul sito istituzionale dell’Ente l’ordinanza, firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo e condivisa con il Servizio Ambiente, mirata a garantire una serie di interventi mirati alla lotta alle blatte (scarafaggi) e a prevenire una loro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Scuole non paritarie in Sicilia, scatta l’obbligo di iscrizione all’elenco regionale: cosa devono fare i gestori entro il 31 marzo per l’anno scolastico 2026/2027Il Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana ha pubblicato la circolare, con le indicazioni...
Bari, guerra alle blatte: nuovi obblighi per privati e condomini? Cosa sapere Bari impone nuovi obblighi di deblattizzazione per privati e condomini fino al 31 dicembre 2026.