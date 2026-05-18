Alla Biblioteca SMS di Rifredi reading di Il cuore è sempre a sinistra con l' autrice Laura Campiglio
“Ed ecco il punto: le magagne amorose. a sinistra sono un happening senza spartito che mescola buone intenzioni, esperimenti sociologici e rifiuto dello status quo, con in più una sprizzata di giocosa voglia di complicarsi la vita.”, così Laura Campiglio ci introduce a una prospettiva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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