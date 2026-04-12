Incontro con la scrittrice Laura Giudici alla Biblioteca Guerrazzi

Alla Biblioteca Guerrazzi si è tenuto un incontro con la scrittrice Laura Giudici, che ha presentato il suo ultimo romanzo intitolato “Successo insanguinato”. Il libro, un thriller ambientato a Genova, si concentra sulle tematiche dell’ambizione e delle conseguenze delle decisioni dure e spietate. La scrittrice ha spiegato come abbia voluto rappresentare il lato oscuro delle aspirazioni personali attraverso una narrazione intensa e coinvolgente.

Il nuovo romanzo di Laura Giudici, “Successo insanguinato”, è un thriller intenso ambientato a Genova, che indaga il lato oscuro dell’ambizione e le conseguenze delle scelte spietate. Con una scrittura incisiva e una trama avvincente, l’autrice accompagna il lettore in un viaggio tra potere.🔗 Leggi su Genovatoday.it Rassegna "Storie al Femminile": incontro con la scrittrice Assunta StrianoAppuntamento con la rassegna letteraria “Storie al Femminile”, che propone la presentazione del romanzo "Allontanarsi dalla linea gialla" di Assunta... Leggi anche: “Italiani d’Africa”, incontro con l’autrice Alessandra Vigo alla Biblioteca di Storia