Formigine la Biblioteca di Villa Gandini è sempre più il cuore pulsante della comunità

La Biblioteca comunale di Formigine, situata presso Villa Gandini, ha visto aumentare il numero di visitatori nel 2025, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per i residenti. La struttura è aperta al pubblico e offre servizi di consultazione e prestito di libri. I dati ufficiali indicano una crescita della frequentazione rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse della comunità per questo spazio culturale.

La Biblioteca comunale di Formigine si conferma un punto di riferimento per la comunità, registrando nel 2025 un incremento della frequentazione. Gli ingressi giornalieri nell’arco dell’anno hanno superato i 78.000, in crescita rispetto ai circa 68.000 dell’anno precedente. Gli utenti attivi sono risultati più di 6.600, con quasi 2.000 nuovi iscritti che hanno iniziato a usufruire dei servizi bibliotecari.Il numero dei prestiti annuali si attesta oltre quota 81.000, con una prevalenza registrata presso la sezione ragazzi. Questo dato riflette la specifica identità del polo culturale formiginese, impegnato nel favorire l'accostamento alla lettura dei più giovani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Addio a Lilly: il cuore pulsante del Panificio Salani a Villa PomaIliana Dondi, nota a tutta la comunità di Villa Poma come Lilly, è venuta a mancare all’età di 96 anni. Leggi anche: Settimo esportatore mondiale di armi, Israele è il cuore pulsante della nostra difesa