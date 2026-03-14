7 mesi senza stipendio | i forestali chiedono aiuti urgenti

Gli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro sono senza stipendio da sette mesi e hanno deciso di chiedere aiuti urgenti alle autorità locali e regionali. La situazione ha portato i lavoratori a rivolgersi alle istituzioni per trovare una soluzione immediata al mancato pagamento delle loro retribuzioni. La richiesta nasce dalla necessità di ricevere un intervento rapido e concreto.

Sette mesi di stipendi non pagati hanno portato gli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro a richiedere un intervento immediato delle istituzioni locali e regionali. La situazione, definita come vera emergenza sociale da chi lavora quotidianamente nella tutela del territorio, ha già coinvolto decine di famiglie in difficoltà economica. I sindaci del territorio si sono riuniti con i lavoratori per sollecitare la Regione Campania allo sblocco dei fondi necessari. L’incontro tenutosi nei giorni scorsi ha trasformato una semplice richiesta amministrativa in una mobilitazione istituzionale urgente. Gli operai sottolineano che il loro lavoro è fondamentale per prevenire il dissesto idrogeologico e salvaguardare l’ambiente, rendendo insostenibile l’attesa prolungata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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