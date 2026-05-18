Valentino Rossi in TV non ha riso dell'incidente di Alex Marquez a Barcellona | perché è stato travisato

Durante una trasmissione televisiva, Valentino Rossi ha pronunciato alcune parole in merito all'incidente di Alex Marquez nel Gran Premio di Barcellona della MotoGP. In un primo momento, alcuni spettatori hanno interpretato una sua risata come una presa in giro, ma successivamente si è chiarito che si trattava di una risposta a un commento e non di una derisione. Rossi ha parlato della dinamica dell'incidente e delle sue impressioni, spiegando cosa ha detto realmente nel dialogo con gli interlocutori di Sky.

Valentino Rossi criticato per una risatina parlando in TV dell'incidente di Alex Marquez nel GP Barcellona della MotoGP: cosa ha detto davvero a Sky e perché è stato travisato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'incidente sfiorato da Valentino Rossi in Austria 2020

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Capisco che non vi possa piacere Valentino #Rossi, capisco anche che lui spesso sbagli a livello comunicativo come fatto ieri con #Bagnaia, ma prima di lanciargli accuse di ridere dei mali altrui almeno postate le dichiarazioni per intero come ha fatto Biagio x.com

Valentino Rossi in TV non ha riso dell’incidente di Alex Marquez a Barcellona: perché è stato travisatoValentino Rossi criticato per una risatina parlando in TV dell'incidente di Alex Marquez nel GP Barcellona della MotoGP: cosa ha detto davvero a Sky e ... fanpage.it

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