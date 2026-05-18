Valentino Rossi in TV non ha riso dell'incidente di Alex Marquez a Barcellona | perché è stato travisato

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, Valentino Rossi ha pronunciato alcune parole in merito all'incidente di Alex Marquez nel Gran Premio di Barcellona della MotoGP. In un primo momento, alcuni spettatori hanno interpretato una sua risata come una presa in giro, ma successivamente si è chiarito che si trattava di una risposta a un commento e non di una derisione. Rossi ha parlato della dinamica dell'incidente e delle sue impressioni, spiegando cosa ha detto realmente nel dialogo con gli interlocutori di Sky.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Valentino Rossi criticato per una risatina parlando in TV dell'incidente di Alex Marquez nel GP Barcellona della MotoGP: cosa ha detto davvero a Sky e perché è stato travisato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'incidente sfiorato da Valentino Rossi in Austria 2020

Video L'incidente sfiorato da Valentino Rossi in Austria 2020

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Marc Marquez: perché resta fedele alle moto e non passa alle auto come Valentino Rossi.

Il messaggio di Valentino Rossi ha acceso Bezzecchi in Brasile: “Mi ha caricato, è stato bellissimo”A rendere ancora più speciale la giornata a Goiania è stato anche il messaggio ricevuto prima della gara dal 'dottore'.

valentino rossi valentino rossi in tvValentino Rossi in TV non ha riso dell’incidente di Alex Marquez a Barcellona: perché è stato travisatoValentino Rossi criticato per una risatina parlando in TV dell'incidente di Alex Marquez nel GP Barcellona della MotoGP: cosa ha detto davvero a Sky e ... fanpage.it

Valentino Rossi in tv con la Gialappa’s: cosa farà il ‘Dottore’Pesaro, 28 ottobre 2024 - Stasera co-condurrò la seconda puntata del GialappaShow assieme al mago Forest e alla Gialappa’s band. Appuntamento da non perdere alle 21.30 su Tv8 e canale 108 di Sky. ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web