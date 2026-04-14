Premio Terzani 2026 vince Alaa Faraj | dal carcere un libro che scuote

Alaa Faraj ha vinto il Premio Terzani 2026, secondo quanto comunicato dalla presidente della giuria. La premiazione si è svolta martedì 14 aprile, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta. Faraj ha scritto un libro che ha attirato l’attenzione, anche se sono state fornite poche informazioni sul contenuto. La giuria ha deciso di assegnare il riconoscimento all’autore durante l’evento ufficiale.

È Alaa Faraj il vincitore del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani 2026. L’annuncio è arrivato oggi, martedì 14 aprile, dalla presidente della giuria Angela Terzani Staude. Il riconoscimento è stato assegnato al libro “Perché ero ragazzo” (Sellerio, 2025), definito dalla giuria “una.🔗 Leggi su Udinetoday.it ‘Perché ero ragazzo’: Alaa Faraj presenta il suo libro al LumièrePisa, 13 febbraio 2026 – Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace è lieto di invitare la cittadinanza e la comunità universitaria alla... Premio Sila: il rapimento che scuote la Reggio anni ’80 di Anna MallamoLunedì 13 aprile, alle ore 18, la libreria Ubik di Cosenza ospiterà il quinto appuntamento della Decina 2026 del Premio Sila. Iniziano il 24 marzo alle ore 15 alla Sala Terzani della Biblioteca San Giorgio gli incontri organizzati dal Comune di Pistoia per la presentazione del POC. - facebook.com facebook