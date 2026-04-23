Monopattini elettrici obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio | confermata la scadenza per le targhe

L'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici è stato posticipato al 16 luglio. La conferma arriva da un decreto ufficiale che stabilisce anche la scadenza per l'assegnazione delle targhe ai veicoli. La misura riguarda i possessori di monopattini elettrici, che dovranno rispettare questa nuova data per conformarsi alle normative. La modifica delle scadenze è stata comunicata recentemente dalle autorità competenti.

Slitta al 16 luglio l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione Rc per i proprietari dei monopattini elettrici. Lo fanno sapere i ministeri dei Trasporti e delle Imprese che hanno accolto la richiesta dell'Ania. Confermata la scadenza al 16 maggio per le targhe. Chi sarà beccato senza rischia multe fino a 400 euro. Ecco le novità-.🔗 Leggi su Fanpage.it

Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione. Multe dal 16 maggio prossimo

Notizie correlate

Leggi anche: Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio

Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc per i monopattiniLe direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Monopattini elettrici - obbligo di targa e assicurazione; Monopattini, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio; Monopattini elettrici, via libera alle targhe: regole, costi e chiarimenti del Ministero; Monopattini elettrici: obbligo di targa, assicurazione e casco.

Monopattini elettrici, obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio: confermata la scadenza per le targheNovità per i monopattini elettrici. Slitta al 16 luglio l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione Rc previsto dal nuovo Codice della strada. Lo hanno fatto sapere ieri sera i ministeri dei Trasporti e ... fanpage.it

Monopattini elettrici, l’obbligo di assicurazione Rc slitta al 16 luglioAccolta la richiesta delle associazioni di categoria. Confermata la scadenza a metà maggio per il contrassegno ... repubblica.it

Slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Lo comunicano il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit). In considerazione delle difficoltà di natura tecnico-organizzativa rappr - facebook.com facebook

Uso di monopattini elettrici, ad Alpignano cento persone partecipano al corso organizzato dal C.A.S per sicurezza e cittadinanza attiva x.com