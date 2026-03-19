Monopattini elettrici cambia il codice della strada | al via l’obbligo di targa e assicurazione

Dal 16 maggio, i monopattini elettrici devono essere dotati di una targa identificativa e di una copertura assicurativa. Questa novità riguarda tutti i veicoli di questo tipo in circolazione e comporta l’obbligo di rispettare nuove regole stabilite dal codice della strada. Le autorità hanno introdotto queste misure per regolare l’uso dei monopattini nelle aree urbane.

Dal 16 maggio i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo obbligatorio. Il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rende operative le norme già previste dalla riforma del Codice della strada del 14 dicembre. Chi circola senza “targhino” rischia una sanzione da 100 a 400 euro. Monopattini: nuovi obblighi. La misura introduce un sistema di tracciabilità finora assente. Il contrassegno, un adesivo plastificato con codice alfanumerico, sarà associato al codice fiscale del proprietario. Non al mezzo, che resta privo di immatricolazione, ma alla persona responsabile della circolazione. Leggi anche Monopattini, arriva la stretta: obbligo di targa e assicurazione: cosa dice il decreto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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