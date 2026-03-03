Nextgeo lancia a Napoli il primo corso di alta formazione professionale per Tecnici del rilievo geofisico marino e si prepara all’avvio del centro di formazione NextGeo Academy

Nextgeo ha annunciato il lancio a Napoli del primo corso di alta formazione professionale dedicato ai Tecnici del rilievo geofisico marino. Contestualmente, si prepara ad aprire il centro di formazione “NextGeo Academy”, un nuovo spazio per la formazione nel settore delle geoscienze marine. La società, parte di un gruppo internazionale leader nel settore, si concentra sulla formazione specializzata in questo campo.

Next Geosolutions, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha avviato a Napoli il corso di formazione per “Tecnico del rilievo geofisico in ambiente marino”, figura chiave per il monitoraggio e l’analisi dei fondali e del sottosuolo nell’ambiente marino offshore e costiero, riconosciuta dalla Regione Campania. L’iniziativa, promossa da NextGeo, nasce all’interno di un progetto regionale dedicato al potenziamento delle competenze nell’economia del mare e vede la collaborazione tra impresa, università e sistema formativo: NextGeo, il Centro Marelab, l’agenzia ForMare e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

'ACTION!': alla Città del Teatro arriva il corso di formazione professionale attoriale

