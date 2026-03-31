Raffaello alla conquista dell’America | al Met di New York capolavori da tutto il mondo per celebrare un narratore formidabile

Al Metropolitan Museum di New York, una mostra dedicata a Raffaello presenta opere provenienti da diverse parti del mondo, evidenziando la sua influenza e il riconoscimento internazionale. La rassegna mette in mostra dipinti e disegni dell’artista, offrendo una panoramica completa del suo percorso creativo. La selezione include pezzi provenienti da collezioni pubbliche e private, evidenziando la diffusione della sua arte oltre i confini italiani.

“Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell’accumulare in una persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’ più rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui, chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael Sanzio da Urbino “. Comincia con queste trionfanti parole il capitolo che Giorgio Vasari dedica a Raffaello Sanzio nelle Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani: la citazione è d’obbligo perché da oggi il Metropolitan Museum of Art di New York ospita una delle mostre più ambiziose mai dedicate all’artista urbinate dal titolo Raffaello: Poesia Sublime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raffaello alla conquista dell’America: al Met di New York capolavori da tutto il mondo per celebrare un narratore formidabile Articoli correlati Umbria nel mondo Raffaello conquista New YorkRaffaello conquista New York e anche l’Umbria si prende una parte della scena internazionale, nel cuore di Manhattan. Raffaello al Met: “Sublime Poetry“ in mostraArtista ma anche imprenditore delle arti, "principe della pittura" ma anche giovane uomo preoccupato della maternità e della mortalità infantile: la... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Raphael: Sublime Poetry, la nuova mostra su Raffaello conquista New York; Umbria nel mondo Raffaello conquista New York; Da Città di Castello a New York, lo Stendardo di Raffaello in mostra al Metropolitan Museum; Raffaello conquista la grande mela. Città di Castello e l’Umbria in vetrina a New York. Raffaello alla conquista dell’America: al Met di New York capolavori da tutto il mondo per celebrare un narratore formidabileDa oggi al Metropolitan Museum la mostra 'Raffaello: Poesia Sublime' con opere eccezionali provenienti dai più grandi musei mondiali ... ilfattoquotidiano.it Raphael: Sublime Poetry al Metropolitan Museum of Art di New York: oltre 170 capolavori raccontano il genio senza tempo di Raffaello Sanzio. Un’immersione profonda nel processo creativo di uno degli artisti più amati e influenti della storia: Raffaello Sanzio facebook Al @metmuseum di New York lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello. Opera di base custodita a @CittaCastello e inclusa nella mostra "Raphael: Sublime Poetry". Online il servizio per il Tg Umbria youtu.be/7ttHOusM-J8is… @giorgio_galvani @ x.com