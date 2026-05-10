I gioielli dell' azienda ravennate approdano al Met Gala di New York | a indossarli la popstar Sza

Da ravennatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Met Gala di New York, le creazioni dell'azienda ravennate Sicis sono state indossate dalla popstar Sza. L’evento, tra i più prestigiosi nel panorama internazionale, ha visto protagonisti i gioielli realizzati dall’azienda, che sono stati scelti per completare il look della cantante. Le creazioni hanno attirato l’attenzione di pubblico e media, sottolineando il ruolo dell’azienda nel settore del lusso e della moda.

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Le creazioni dell'azienda ravennate Sicis protagoniste in uno degli eventi mondani più importanti al mondo. La postar statunitense Sza, pseudonimo di Solána Imani Rowe, ha indossato i gioielli della serie Colibrì in occasione del Met Gala 2026 a New York. Si tratta del gala annuale di raccolta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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