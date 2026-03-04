A Villa del Grumello la seconda domenica creativa con la passeggiata botanica sul lago di Como

A Villa del Grumello si svolge la seconda domenica creativa con una passeggiata botanica lungo il lago di Como. L’Associazione Villa del Grumello partecipa al progetto Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, un programma che accompagna i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali con eventi culturali. La giornata include attività per il pubblico e momenti dedicati alla natura e all’arte.

All'interno di questo quadro, Villa del Grumello, in sinergia con il programma promosso dal Coordinamento Ville e Musei del Lago di Como propone un secondo appuntamento aperto alla città, domenica 8 marzo. La giornata, che celebra i valori paralimpici, è scandita da una passeggiata botanico-paesaggistica, arricchita da attività creative e partecipative, pensate per coinvolgere pubblici diversi in un'esperienza immersiva tra natura, storia e valori olimpici, quali rispetto, cura, inclusione, resilienza e determinazione.

