In Sicilia, la coalizione di centrodestra sta affrontando crescenti difficoltà interne che stanno compromettendo la stabilità del suo assetto regionale. Le tensioni tra i vari componenti sono aumentate negli ultimi mesi, portando a divisioni visibili e a una perdita di coesione. La situazione attuale rischia di portare a un vero e proprio crollo strutturale della formazione politica che sostiene l’amministrazione regionale.

Le crepe all’interno della coalizione di centrodestra in Sicilia sembrano essere diventate strutturali, mettendo a rischio la tenuta dell’attuale assetto regionale. Durante un recente intervento sui social media, De Luca ha lanciato un avvertimento netto sulla fragilità del governo guidato da Schifani, sostenendo che l’equilibrio sia ormai compromesso e che la maggioranza abbia perso la propria coesione interna. L’analisi dei numeri e il rischio di una frattura definitiva. Secondo quanto evidenziato dal leader di Sud chiama Nord, la composizione politica della Regione sta subendo un processo di disgregazione tale da rendere difficile il mantenimento della stabilità attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, crisi al centrodestra: il rischio di un crollo strutturale

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Allarme strutturale a San Filippo del Mela, via Europa a rischio crollo: magazzini e famiglie sgomberateSan Filippo del Mela si sveglia con una preoccupazione concreta: una parte di via Europa è stata dichiarata off-limits.

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