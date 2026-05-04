Milazzo 500 studenti siciliani ai Campionati di imprenditorialità con 46 mini-imprese

Domani a Milazzo si svolgerà la “Competizione territoriale Sicilia 2026”, tappa regionale dei Campionati di imprenditorialità. Circa 500 studenti provenienti da scuole delle province di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa parteciperanno all’evento, che prevede la presentazione di 46 mini-imprese create dagli studenti. La manifestazione coinvolge giovani provenienti da diverse realtà scolastiche e si svolge in una giornata dedicata alla competizione e alla valorizzazione delle capacità imprenditoriali.