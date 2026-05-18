Aggressione al Sant' Andrea | medici e infermieri presi a pugni Quattro feriti

Questa mattina all’interno dell’ospedale Sant'Andrea di Roma si è verificata un’aggressione nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, dove medici e infermieri sono stati colpiti con pugni. Durante l’evento sono stati feriti quattro operatori sanitari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’episodio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini. Nessuna informazione è stata rilasciata sui soggetti coinvolti o sul loro stato di salute.

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