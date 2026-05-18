Aggressione al Sant' Andrea | medici e infermieri presi a pugni Quattro feriti

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’interno dell’ospedale Sant'Andrea di Roma si è verificata un’aggressione nel Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, dove medici e infermieri sono stati colpiti con pugni. Durante l’evento sono stati feriti quattro operatori sanitari. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’episodio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e avviato le indagini. Nessuna informazione è stata rilasciata sui soggetti coinvolti o sul loro stato di salute.

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Aggressione choc all'ospedale Sant'Andrea questa mattina. Una esplosione di violenza al Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (Spdc) dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma. Un paziente, già noto per continui ricoveri e per una lunga scia di aggressioni precedenti ai danni del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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