Quattro medici e due infermieri dell’Asl di Caserta sono stati sospesi a causa di presunte irregolarità nei loro orari di lavoro. Secondo le verifiche condotte, i dipendenti si sarebbero allontanati dai loro turni per motivi personali, pur risultando presenti e in servizio nei sistemi di rilevazione delle presenze. Le autorità hanno identificato le anomalie attraverso controlli specifici, portando alle sospensioni temporanee in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda riguarda comportamenti in violazione delle norme sul controllo delle presenze del personale sanitario.

Furbetti del cartellino incastrati all'Asl di Caserta. Si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per motivi personali pur risultando regolarmente in servizio. Con questa accusa sei operatori sanitari dell’Asl di Caserta sono stati sospesi dal lavoro per un anno su disposizione del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I provvedimenti, notificati dai carabinieri del Nas di Caserta, riguardano quattro dirigenti medici e due infermieri, indagati per false attestazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. L’inchiesta coinvolge dipendenti del Distretto sanitario 12 dell’Asl di Caserta, che comprende il capoluogo e i comuni di Castel Morrone, Casagiove e San Nicola la Strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furbetti del cartellino all’Asl di Caserta, sospesi quattro medici e due infermieri

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