AFoR e 3A-PTA guidano la svolta | dalla carne di selvaggina una filiera certificata per l’Umbria

A Bastia Umbra, nota per la tradizione venatoria e la cura dell’ambiente, si prepara a un nuovo capitolo con l’edizione 2026 di Caccia Village. Quest’anno, l’evento segna un passaggio importante, puntando a creare una filiera strutturata e certificata per la carne di selvaggina, promossa da associazioni e organizzazioni del settore. La collaborazione tra le realtà coinvolte mira a passare dalla gestione delle emergenze alla costruzione di un sistema sostenibile, in grado di garantire qualità e tracciabilità.

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