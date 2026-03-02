Nuova legge per la cultura 31 milioni per il settore | Una svolta per l’Umbria

Una nuova legge per la cultura è stata approvata, destinando 31 milioni di euro al settore. La Giunta regionale ha definito le modalità di distribuzione dei fondi e le priorità di intervento. La legge riguarda specificamente il sostegno alle imprese creative e alle attività culturali locali. La normativa entrerà in vigore a breve e coinvolgerà diversi enti e operatori del settore.

La nuova legge organica per la cultura e l’impresa creativa diventa finalmente realtà. La Giunta regionale ha infatti dato il via libera definitivo a un "provvedimento che segna una svolta per l’Umbria, trasformando il comparto da patrimonio da preservare a leva di sviluppo economico, crescita sociale e territoriale". Lo dice con orgoglio il vicepresidente con delega alla cultura, Tommaso Bori che ha voluto fortemente il nuovo testo, nato da un lavoro di riordino che ha portato all’abrogazione di leggi precedenti e da una fitta partecipazione dal basso con incontri sul territorio e tavoli tematici. Di fatto si introduce un modello di programmazione triennale volto a garantire stabilità e continuità operativa a tutti gli operatori del sistema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

