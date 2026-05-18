Affitti a Napoli il rinnovo costerà almeno 372 euro in più all'anno a causa dell'inflazione

A Napoli, i contratti di affitto con durata 4+4 subiranno un aumento minimo di 372 euro all'anno a causa dell'adeguamento Istat per il 2025. L'inflazione ha portato a un incremento dei canoni di locazione, rendendo la città una delle più costose d'Italia, insieme a Bologna, Cagliari e Monza. La modifica riguarda esclusivamente i contratti soggetti agli accordi di rinnovo automatico, con l'inflazione che si riflette nel calcolo degli aumenti annuali.

L'adeguamento Istat 2025 colpisce i contratti 4+4 in città. Napoli tra le più care d'Italia insieme a Bologna, Cagliari e Monza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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