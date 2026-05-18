Aeroporto | il M5S risponde e rivendica il merito dei 200 milioni

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione di 200 milioni di euro destinati all’aeroporto, rivendicando il merito della misura. Restano però aperti alcuni dubbi su chi abbia effettivamente firmato l’emendamento che ha portato a questa erogazione di fondi. Inoltre, si discute su come i finanziamenti destinati al risanamento del dissesto si colleghino alle risorse per il salvataggio dell’aeroporto. La vicenda coinvolge diversi atti e decisioni prese nel corso delle ultime settimane.

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? Domande chiave Chi ha realmente firmato l'emendamento per i 200 milioni all'aeroporto?. Come si collegano i fondi per il dissesto al salvataggio aeroportuale?. Perché le posizioni del M5S sono cambiate rispetto al passato?. Quali conseguenze avrà questa polemica sulle prossime elezioni reggine?.? In Breve Roschetti cita decreto 13 agosto 2020 per i 200 milioni dissesto Reggio Calabria.. Dissentimento passato espresso dall'ex deputata pentastellata Federica Dieni sull'emendamento Cannizzaro.. Stanziamento per il Comune di Reggio Calabria derivante dalla Legge 126.. Contrasto tra merito tecnico del parlamentare e azione politica del Movimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aeroporto: il M5S risponde e rivendica il merito dei 200 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rimini vola nel futuro: 200 milioni per il nuovo aeroporto Fellini? Cosa sapere Rimini presenta il piano da 200 milioni per il nuovo aeroporto Federico Fellini. Iran, il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai: l'attesa dei genitori in aeroportoUn gruppo di genitori arrivati da diverse regioni d’Italia attende al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa l’arrivo del volo Etihad proveniente da... A tu per tu con Damiano Sforzi: Subito il ricorso contro l’aeroportoIl candidato di Per Sesto, Avs, Pd e M5S: ll campo largo è la strada per sconfiggere le destre. Tra le priorità del programma: Rigenerazione degli spazi pubblici senza ulteriore consumo di suolo. msn.com NoVax, ‘Cosa fara il M5S per noi?’, il deputato Caso (M5s) risponde ai manifestantiUna manifestante NoVax incalza il deputato Cinque Stelle, Caso, nel corso della protesta contro l’approvazione del decreto sui vaccini in Piazza Montecitorio. affaritaliani.it