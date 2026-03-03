Iran il rientro dei 200 studenti bloccati a Dubai | l' attesa dei genitori in aeroporto

Un gruppo di circa 200 studenti iraniani rimasti bloccati a Dubai è rientrato in Italia. I genitori, arrivati da varie regioni, si sono radunati al Terminal 1 dell’aeroporto per accogliere i figli. L’attesa è durata diverse ore, durante le quali i familiari hanno atteso notizie sul viaggio e l’arrivo in Italia. Ora, i ragazzi sono finalmente tornati a casa, accompagnati da un team di accompagnatori.

Un gruppo di genitori arrivati da diverse regioni d’Italia attende al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa l’arrivo del volo Etihad proveniente da Abu Dhabi, con a bordo circa 200 studenti rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai dopo l’avvio delle operazioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran verso i Paesi del Golfo. “ Sono stati momenti difficili, la tensione era molto elevata quando hanno iniziato a vedere i missili o a sentire le sirene, e quindi erano obbligati dai tutor a scendere nel bunker, quelli sono stati i momenti peggiori – racconta una madre, spiegando che i contatti con il figlio sono rimasti costanti- Riuscivamo sia a vederlo che a sentirlo, però il viso, lo sguardo diventava sempre più spento dei ragazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

