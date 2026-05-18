Aeroporto dello Stretto il nuovo terminal di Reggio guarda anche a Messina | Un’unica area metropolitana

Il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto, che si trova a Reggio Calabria, si apre anche alla città di Messina, puntando a creare un’unica area metropolitana tra le due città. La realizzazione di questa infrastruttura non riguarda solo la crescita di Reggio Calabria, ma ha ripercussioni anche sulla mobilità e sui collegamenti con Messina. La scelta di estendere i servizi e le connessioni mira a rafforzare l’integrazione tra le due realtà urbane dell’area dello Stretto.

Non soltanto una festa per Reggio Calabria, ma un segnale forte anche per Messina e per tutta l’area dello Stretto. L’inaugurazione del nuovo terminal partenze dell’aeroporto Tito Minniti segna infatti un passaggio strategico per uno scalo che da tempo viene considerato sempre più “aeroporto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto: "Punto ad un'unica grande area metropolitana"

Area integrata dello Stretto: lanciato il patto tra Reggio Calabria e Messina per sviluppo e coesioneSi apre una nuova fase di confronto promossa dalla Cisl di Messina e di Reggio Calabria, con l’obiettivo di costruire un’“Area integrata dello...

Inaugurato il nuovo terminal dell’aeroporto Tito Minniti, un’opera strategica per il rilancio dello Stretto calabriadirettanews.com/2026/05/17/ina… via @CDNewsCalabria x.com

L'aeroporto dello Stretto ha un nuovo volto: sala imbarchi da 1300 mq e cinque gateCambia volto la sala partenze del Tito Minniti di Reggio Calabria. Una struttura moderna e in vetro e acciaio manda nel futuro l'aeroporto dello Stretto. Ieri l'inaugurazione con il ministro Paolo Zan ... rtp.gazzettadelsud.it

Reggio Calabria, giornata storica: aperto il nuovo svincolo dell’Aeroporto, rivoluzione per la zona Sud della città | FOTO e VIDEOAnas apre oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Sud lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. strettoweb.com