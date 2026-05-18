Aeroporto dello Stretto il nuovo terminal di Reggio guarda anche a Messina | Un’unica area metropolitana

Da messinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo terminal dell’aeroporto dello Stretto, che si trova a Reggio Calabria, si apre anche alla città di Messina, puntando a creare un’unica area metropolitana tra le due città. La realizzazione di questa infrastruttura non riguarda solo la crescita di Reggio Calabria, ma ha ripercussioni anche sulla mobilità e sui collegamenti con Messina. La scelta di estendere i servizi e le connessioni mira a rafforzare l’integrazione tra le due realtà urbane dell’area dello Stretto.

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Non soltanto una festa per Reggio Calabria, ma un segnale forte anche per Messina e per tutta l’area dello Stretto. L’inaugurazione del nuovo terminal partenze dell’aeroporto Tito Minniti segna infatti un passaggio strategico per uno scalo che da tempo viene considerato sempre più “aeroporto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

Video Aeroporto dello Stretto, a Reggio il nuovo terminal dellaeroporto tra numeri e visione strategica

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