Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto | Punto ad un' unica grande area metropolitana

Da messinatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un candidato proveniente da Reggio Calabria si presenta alle elezioni comunali di Messina con l’obiettivo di creare una grande area metropolitana che comprenda entrambi i territori. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. Il candidato ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di unire le due città attraverso un progetto di integrazione amministrativa e territoriale.

Un reggino a Messina, direttamente in corsa per entrare in consiglio comunale. L'avvicinamento alle elezioni amministrative del 24-25 maggio sta per entrare nel vivo, con l'ultimo mese che si prospetta decisivo per tutti i protagonisti. La coalizione di centrodestra, che sostiene Marcello Scurria.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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