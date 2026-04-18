Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto | Punto ad un' unica grande area metropolitana

Un candidato proveniente da Reggio Calabria si presenta alle elezioni comunali di Messina con l’obiettivo di creare una grande area metropolitana che comprenda entrambi i territori. La campagna elettorale si avvicina alla fase finale, con il voto previsto per il 24 e 25 maggio. Il candidato ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di unire le due città attraverso un progetto di integrazione amministrativa e territoriale.

Un reggino a Messina, direttamente in corsa per entrare in consiglio comunale. L'avvicinamento alle elezioni amministrative del 24-25 maggio sta per entrare nel vivo, con l'ultimo mese che si prospetta decisivo per tutti i protagonisti. La coalizione di centrodestra, che sostiene Marcello Scurria.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Manifestazione a Messina per il Ponte sullo Stretto: “È il momento di unire l’Italia”ABBONATI A DAYITALIANEWS Ampia partecipazione in piazza Unione Europea Circa un migliaio di persone si sono radunate oggi, 28 marzo, a piazza Unione... Ponte sullo Stretto, l'Ust Cisl metropolitana aderisce alla manifestazione di MessinaLa Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria aderisce alla manifestazione in programma il 28 marzo a Messina, promossa a sostegno della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Un reggino si candida a Messina per unire lo Stretto: Punto ad un'unica grande area metropolitana; Elezioni a Reggio, il medico del GOM Neri si candida; Comunali, le squadre dei candidati sindaci: ecco quante liste ci saranno; Reggio Calabria, il medico Neri in campo per le comunali. Da questa mattina i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati in un intervento in Piazza Duomo, a Messina, a seguito di una fuga di gas segnalata dai gestori di un locale della zona. La squadra della sede centrale, intervenuta con APS e pickup - facebook.com facebook #EcceHomo di Antonello da Messina Ultimi due giorni di tempo, sabato 18 e domenica 19 aprile, per ammirare l'opera, acquisita dal @MiC_Italia e destinata al #MUNDA de L'Aquila, esposta in anteprima mondiale in #Senato per gli 80 anni della #Repubbli x.com