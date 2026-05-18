Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardanti il ricovero ospedaliero di Adriano Celentano. La sua compagna, Claudia Mori, ha confermato la notizia, senza fornire dettagli sulla condizione di salute del cantante. Celentano, noto per le sue canzoni di successo, ha una lunga carriera alle spalle e un legame forte con il pubblico italiano. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media, che seguono con interesse gli aggiornamenti sulla sua situazione.

Adriano Celentano è sicuramente uno dei cantanti più amati del pubblico italiano. Le canzoni del Molleggiato sono entrate nei cuori di tutti. In queste ore, il cantante ha fatto preoccupare i suoi fans a causa di un'indiscrezione riguardante le sue condizioni di salute. Nella serata di ieri 17 maggio, Claudio Lippi ha pubblicato un post nel suo profilo Facebook in cui ha affermato che Adriano Celentano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nel post si leggono le seguenti parole: "Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Adriano Celentano ricoverato in ospedale? Parla Claudia Mori

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