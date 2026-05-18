Adriano Celentano ricoverato? Il Clan smentisce | Sta benissimo

Di recente si sono diffuse voci online riguardo a un possibile ricovero di Adriano Celentano. Tuttavia, l’ufficio stampa del suo staff ha confermato che il cantante sta bene e non ci sono motivi di preoccupazione. Le indiscrezioni circolate in rete sono state smentite con una comunicazione ufficiale, che ha rassicurato i fan sulla salute dell’artista. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.

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