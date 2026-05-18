Adriano Celentano ricoverato? Il Clan smentisce | Sta benissimo
Di recente si sono diffuse voci online riguardo a un possibile ricovero di Adriano Celentano. Tuttavia, l’ufficio stampa del suo staff ha confermato che il cantante sta bene e non ci sono motivi di preoccupazione. Le indiscrezioni circolate in rete sono state smentite con una comunicazione ufficiale, che ha rassicurato i fan sulla salute dell’artista. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento.
Dopo le voci circolate sul web su presunti problemi di salute del Molleggiato, arriva la precisazione ufficiale dell’ufficio stampa del Clan.. Adriano Celentano ricoverato? Il Clan smentisce le voci sui problemi di salute. Nessun ricovero e nessuna preoccupazione per le condizioni di salute di Adriano Celentano. Dopo le voci circolate nelle ultime ore sul web, è arrivata la smentita dell’ufficio stampa del Clan Celentano, che ha precisato all’Adnkronos che il cantante sta bene. Secondo quanto riportato da Adnkronos, nella serata di ieri si erano diffuse indiscrezioni non confermate su presunti gravi problemi di salute e su un possibile ricovero del Molleggiato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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