Adriano Celentano non si trova in condizioni di salute preoccupanti, secondo quanto dichiarato dalla sua consorte. Le voci circolate recentemente riguardo a possibili problemi di salute sono state smentite dalla stessa Claudia Mori, che ha confermato che l’artista si trova a casa e sta bene. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato complicazioni o ricoveri, e la famiglia ha riferito che il cantante si mantiene in buona forma. La notizia ha fatto rapidamente il giro del settore, dissipando i dubbi precedenti.

Adriano Celentano non ha gravi problemi di salute. La voce si è diffusa nelle scorse ore dopo che l’ex conduttore Claudio Lippi ha scritto un post su Facebook in cui ha raccontato di aver saputo che il “Molleggiato” sarebbe stato ricoverato. Lippi ha persino detto di “attendere un miracolo” in riferimento alla guarigione dell’attore. Il punto è che Celentano non sta male, come sottolineato da sua moglie Claudia Mori e dal suo entourage. Adriano Celentano non ha problemi di salute gravi: la smentita L'intervento della moglie Claudia Mori: "Adriano non è stato ricoverato" Cosa ha detto Claudio Lippi Adriano Celentano non ha problemi di salute gravi: la smentita “Nessuna preoccupazione per la salute di Adriano Celentano”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adriano Celentano non ha problemi di salute, entourage smentisce le voci: "Sta benissimo, a casa con Claudia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Celentano, il Clan smentisce voci su problemi salute: “Sta benissimo, è a casa”

Celentano, parla Claudia Mori: “Non è mai stato ricoverato, sta benissimo”Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, è intervenuta personalmente per smentire categoricamente la notizia secondo la quale il cantante sarebbe...

Adriano Celentano identity unlocked. Emerald Serpent will soon be the most talked about project in the whole memecoin space. Nobody is ready for what‘s coming, even my team has no clou what me and my agent network are up too. @EmeraldSerpent x.com

Il cantante italiano Adriano Celentano ha pubblicato una canzone negli anni '70 con testi senza senso che dovevano sembrare inglese americano, apparentemente per dimostrare che gli italiani avrebbero apprezzato qualsiasi canzone in inglese. È stata un g reddit

Celentano ricoverato d’urgenza, un post di Lippi getta nel panico i fan. Ma Claudia Mori smentisce: Sta benissimo, siamo a casaLa notizia era circolata da ieri sera dopo la rivelazione dell’ex conduttore tv che affermava di averlo saputo da Rosalinda, una delle figlie del Molleggiato ... quotidiano.net

Adriano Celentano ricoverato in ospedale? La fake news che ha ingannato anche Claudio LippiAdriano Celentano ricoverato? Il post shock di Claudio Lippi scatena il panico, ma si tratta di una fake news. Ecco tutta la verità. rds.it