Adriano Celentano ricoverato è grave ma arriva la smentita | la dichiarazione di Claudia Mori

Nelle ultime ore sono circolate notizie che indicavano un ricovero in condizioni gravi per Adriano Celentano. Tuttavia, l’ufficio stampa del suo entourage ha smentito queste voci, affermando che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo alla salute del cantante. La comunicazione è arrivata all’agenzia di stampa, precisando che le condizioni di Celentano sono stabili e che non ci sono accertamenti medici che richiedano attenzione particolare. La notizia ha attirato l’attenzione di molti fan e media.

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