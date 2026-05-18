Da alcune ore, sui social circola una notizia riguardante le condizioni di salute di Adriano Celentano. Un post pubblicato da Claudio Lippi ha suscitato preoccupazione tra i fan e gli utenti online. La diffusione di questa informazione ha portato a discussioni e a richieste di aggiornamenti sulla situazione dell’artista. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino o smentiscano le condizioni di Celentano. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione sui principali canali di informazione.

Da qualche ora, sui social, gira una notizia preoccupante che riguarda le condizioni di salute di Adriano Celentano. A scatenare l’allarme è stato un post pubblicato ieri sera da Claudio Lippi, nel quale il conduttore ha scritto un messaggio in cui sosteneva di aver saputo che il Molleggiato, 88 anni, sarebbe stato ricoverato per l’aggravarsi del suo stato di salute. In realtà, molto probabilmente, Lippi è stato tratto in inganno da una fake news, una delle tante che girano su pagine social di infima categoria. Nel suo post, Lippi – in buona fede – ha condiviso ricordi personali del loro primo incontro: “Ho conosciuto Adriano Celentano nel 1964, mi accompagnò a casa sua al villaggio dei giornalisti a Milano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Adriano Celentano ricoverato? Cosa c’è dietro il post allarmante di Claudio Lippi

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