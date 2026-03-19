Il caso della presunta paternità di Adriano Celentano torna alla ribalta

Il caso della presunta paternità di Adriano Celentano è tornato a essere al centro dell'attenzione. Antonio Maria Segatori ha fatto delle dichiarazioni pubbliche in merito alla sua relazione con l'artista e alla possibile paternità. La vicenda è stata ripresa dai media, che stanno seguendo gli sviluppi e le eventuali conferme o smentite delle affermazioni. La questione riguarda aspetti personali dell'artista e le sue relazioni private.

«Nella mia vita ho avuto due cognomi, quello di mia madre e quello dell’uomo che mi ha cresciuto. A 55 anni sono pronto per il terzo. Voglio essere riconosciuto», racconta, spiegando una ricerca identitaria che supera ogni altra considerazione. «Quando gli dissi che aspettavo un figlio, cominciò a ignorarmi», avrebbe confidato la donna, descrivendo anche l’improvvisa uscita dal giro musicale. Un primo tentativo legale risale agli anni Settanta, poi archiviato, ma oggi Segatori torna a rivendicare il proprio diritto con fermezza: «Non lo faccio per soldi. Voglio solo sapere chi è mio padre. È un diritto che non si prescrive». E ancora, riferendosi a un possibile accordo del passato: «Ciò che è stato firmato allora non mi riguarda». 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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