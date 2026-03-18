Antonio Segatori parla il presunto figlio segreto di Adriano Celentano

Un giornalista ha raccontato che Antonio Segatori ha dichiarato di essere il presunto figlio nascosto di Adriano Celentano. La notizia, diffusa dal settimanale Oggi, ha attirato l’attenzione sui social e sui media online. La vicenda riguarda una presunta relazione tra Celentano e Segatori, che sostiene di essere il suo figlio sconosciuto. La questione sta attirando molte discussioni tra gli utenti.

Adriano Celentano ha un figlio segreto? La notizia lanciata da Oggi ha rapidamente fatto il giro del web. Non è la prima volta che ci si ritrova a parlare di questo tema, ma quella precedente risale agli anni ’70. Finita nel dimenticatoio, è stata ora rivangata dal presunto erede del cantautore, Antonio Segatori. Questi ha oggi 55 anni, vive a Roma, e sente la necessità di ricostruire la propria storia biologica. Non ha mire economiche ma pretende la verità e ora spera nei giudici. Chi è Antonio Segatori. Nel corso della sua vita, Antonio Maria Segatori ha avuto due cognomi e ora vorrebbe il terzo, quello più importante, che porrebbe chiarezza sulle sue origini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Antonio Segatori, parla il presunto figlio segreto di Adriano Celentano Articoli correlati Dopo quello della Carrà spunta anche il presunto figlio segreto di Adriano CelentanoDopo la rivelazione dell’esistenza del figlio adottivo di Raffaella Carrà, un’altra vicenda legata a una delle icone dello spettacolo italiano è... Leggi anche: Adriano Celentano, il figlio segreto esce allo scoperto: "Voglio essere riconosciuto"