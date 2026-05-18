Addio al professor Pier Luigi Izzo medico e sciatore

È deceduto il professor Pier Luigi Izzo, medico napoletano specializzato in urologia e andrologia. Era riconosciuto come uno dei esperti di riferimento in Italia nel settore. La sua carriera si è concentrata sulla pratica clinica e sulla formazione professionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e pazienti. Oltre alla professione medica, era anche appassionato di sci, attività che praticava con entusiasmo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui