Addio al professor Pier Luigi Izzo medico e sciatore

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto il professor Pier Luigi Izzo, medico napoletano specializzato in urologia e andrologia. Era riconosciuto come uno dei esperti di riferimento in Italia nel settore. La sua carriera si è concentrata sulla pratica clinica e sulla formazione professionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e pazienti. Oltre alla professione medica, era anche appassionato di sci, attività che praticava con entusiasmo.

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E' morto il professor Pier Luigi Izzo, noto urologo e andrologo napoletano, considerato uno dei luminari in questi campi medici. Autore di pubblicazioni scientifiche e protagonista di congressi nazionali e internazionali, lascia un grande vuoto.  La nota dello sci club Napoli, disciplina di cui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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