Mercoledì 25 marzo si celebra il Dantedì e a Civita Castellana è prevista una conferenza del professor Luigi Cimarra dedicata al poeta Dante Alighieri. L'evento si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperto al pubblico interessato alla figura e alle opere del poeta. La partecipazione è gratuita e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

CIVITA CASTELLANA – Mercoledì 25 marzo si celebra il Dantedì e a Civita Castellana (provincia di Viterbo), nell’ambito della rassegna culturale “Halaesus”, realizzata dal Comune con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, giunta alla quinta edizione, si svolgerà alle ore 18.00 presso la Sala Mice la conferenza del professor Luigi Cimarra che prende il titolo dal suo libro “Contributo allo studio di Dante e l’alto Lazio”. Il professor Cimarra, è stato docente di Lettere e dirigente scolastico e si occupa da anni dello studio delle tradizioni popolari e di dialettologia, di epigrafia medievale e di storia del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Civita Castellana, conferenza del professor Luigi Cimarra per il Dantedì

Articoli correlati

Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita CastellanaLa prima grande sfilata del Carnevale civitonico, prevista per domenica 8 febbraio, è stata ufficialmente annullata.

Leggi anche: Giulio Pugese, morto a 57 anni lo "Zi Giu" del Carnevale di Civita Castellana

Aggiornamenti e notizie su Civita Castellana

Temi più discussi: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 marzo; Costo dell’energia, per le ceramiche da 33 a 55 euro a mwh in due giorni; Tabellino partita Flaminia Civitacastellana vs C.O.S. Sarrabus Ogliastra; Cronaca. Orte (VT), i carabinieri di Forlì e di Civita Castellana arrestano due uomini presunti autori di detezione stupefacenti ai fini di spaccio.

A Civita Castellana sarà intitolata la sala conferenze della biblioteca Enrico Minio ad Alfredo RomanoLa sala conferenze della biblioteca comunale Enrico Minio di Civita Castellana sarà ufficialmente intitolata ad Alfredo Romano domani, 8 maggio, alle ore 18,00. Una scelta che è un atto dovuto per ... ilmessaggero.it

Ludi Borgiani 2025 a Civita CastellanaDal 9 al 18 maggio, Civita Castellana riapre le porte al Rinascimento con i Ludi Borgiani, la festa che trasforma il centro storico in un tuffo nel passato, tra cortei in abiti d’epoca, spettacoli, ... romatoday.it

Civita Castellana, l'appello sul Ponte Clementino: 'Attraversare è una scommessa con la vita' Una residente denuncia l’impossibilità di attraversare sulle strisce e chiede dossi o interventi immediati per tutelare i pedoni https://www.viterbonews24.it/news/civita- - facebook.com facebook