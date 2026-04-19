L’attore Pier Luigi Pasino sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi, passando dalla lavorazione di una serie storica di Netflix alle riprese di un film religioso diretto da Mel Gibson in Puglia. Dopo aver partecipato a produzioni di grande rilievo, si trova ora coinvolto in un progetto internazionale che si svolge in diverse location italiane. Questi spostamenti segnano un momento di evoluzione nella sua carriera artistica e personale.

L’attore Pier Luigi Pasino sta vivendo un momento di profonda trasformazione personale e professionale, passando dai set storici di una serie Netflix ai terreni pugliesi dove si sta girando il nuovo kolossal religioso diretto da Mel Gibson. In occasione del suo quarantesimo quinto compleanno, l’artista originario di Alessandria ha condiviso i dettagli di un percorso che lo ha portato a interpretare Pietro nel film La passione di Cristo: Resurrezione, un ruolo che ha riacceso in lui una dimensione spirituale precedentemente messa da parte. Dalle atmosfere sabaude al set pugliese: la metamorfosi di un attore. La carriera di Pasino ha....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Lidia Poët al set di Gibson: la metamorfosi di Pier Luigi Pasino

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