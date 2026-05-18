Addio a Gina Onida | Alghero piange una sua grande figlia

Alghero si è detta addio a Gina Onida, figura conosciuta e stimata nella città. La donna, di 63 anni, è scomparsa improvvisamente, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La sua morte ha suscitato cordoglio in tutta la comunità locale, che ricorda il suo ruolo attivo nella vita sociale della città. La notizia della perdita si è diffusa rapidamente, portando a un’ondata di messaggi di affetto e ricordo tra chi l’ha conosciuta.

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? Punti chiave Chi era la donna che ha segnato la vita sociale di Alghero?. Come è avvenuta la scomparsa improvvisa della donna a 63 anni?. Perché la comunità locale sente questo vuoto così profondo oggi?. Dove si terrà il funerale per dare l'ultimo saluto a Gina?.? In Breve Decesso avvenuto a 63 anni a trenta giorni dal compleanno. Lutto per il marito Alberto e i figli della famiglia Doppiu. Funerali lunedì 18 maggio ore 16 presso Parrocchia San Giuseppe ad Alghero. Alghero piange la scomparsa di Gina Onida, deceduta improvvisamente all’età di 63 anni, a soli trenta giorni dal suo ultimo compleanno. La notizia ha colpito duramente la comunità locale, che oggi avverte il vuoto lasciato da una donna stimata per le sue qualità umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Gina Onida: Alghero piange una sua grande figlia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio a Valeria Dentamaro: Osimo piange la sua guida culturaleValeria Dentamaro è deceduta a Osimo nell'ambito delle celebrazioni pasquali all'età di 83 anni. Leggi anche: Addio a Dina Siena: Marzocca piange la sua anima storica