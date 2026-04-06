A Osimo si è spenta a 83 anni Valeria Dentamaro, figura nota nel settore della comunicazione. La professionista è deceduta durante le festività pasquali nella sua abitazione, dopo aver trascorso un periodo in una struttura sanitaria a causa di problemi di salute. La città la ricorda come una presenza attiva nel panorama culturale locale.

Valeria Dentamaro è deceduta a Osimo nell'ambito delle celebrazioni pasquali all'età di 83 anni. La professionista della comunicazione ha concluso il suo percorso vitale presso la propria abitazione, dopo aver trascorso un periodo in una struttura sanitaria per motivi di salute. Il dolore per la perdita colpisce l'intera comunità locale, come evidenziato dalla prima cittadina Michela Glorio. La sindaca ha espresso tramite i social network il proprio cordoglio, descrivendo la scomparsa come un ev . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Valeria Dentamaro: Osimo piange la sua guida culturale

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Si parla di: Addio a Valeria Dentamaro, la penna che ha raccontato Osimo.

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