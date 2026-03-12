E’ morto il senatore Luciano Magnalbò

È deceduto il senatore Luciano Magnalbò all’età di 83 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Magnalbò era una figura nota nel panorama politico e aveva dedicato molti anni alla vita pubblica. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

Con la scomparsa di Luciano Magnalbò, deceduto a 83 anni, dopo una lunga malattia, Sant’Elpidio a Mare perde l’ultimo erede di una delle famiglie più antiche della città, a cui è intitolato un maestoso palazzo del centro storico che si affaccia sull’omonimo piazzale, e un uomo innamorato del patrimonio storico e artistico locale. Senatore della Repubblica (eletto per la prima volta nel 1996 e rieletto nel 2001) nelle fila di Alleanza Nazionale, giornalista, scrittore, artista, personaggio eclettico e appassionato di arte, cultura, tradizioni e territorio, viveva a Macerata ma era rimasto sempre vicino alla città dei suoi avi, Magnalbò sarà... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Senatore Magnalbò: arte, legge e memoria marchigiana

Temi più discussi: Addio a Luciano Magnalbò, dall'arte alla politica con Macerata nel cuore; Politico, giornalista e scrittore: addio all'ex senatore Magnalbò. È morto a 82 anni all'hospice di Macerata; È morto l'avvocato Luciano Magnalbò.

Politico, giornalista e scrittore: addio all'ex senatore Magnalbò. È morto a 82 anni all'hospice di Macerata
MACERATA Avvocato ma anche politico, scrittore, giornalista e pittore. Una vita pubblica vissuta intensamente che ha segnato un'epoca della storia maceratese.

Addio all'ex senatore Luciano Magnalbò: politico, giornalista e scrittore maceratese
MACERATA - Lutto nella città: questa notte si è spento Luciano Magnalbò, politico, giornalista e scrittore che ha dato notorietà a Macerata. Si è spento alla veneranda età degli 82 anni

