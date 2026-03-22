Ischia piange la scomparsa di Salvatore Lauro, noto armatore e senatore della Repubblica, avvenuta questa mattina. La notizia ha fatto rapidamente il giro dell’isola, lasciando senza parole la comunità locale. Lauro era considerato una figura di spicco nel settore marittimo e politico, e la sua morte ha suscitato grande cordoglio tra amici e cittadini.

Questa mattina Ischia si è svegliata avvolta nel dolore appena appreso della scomparsa di uno dei suoi figli più rappresentativi: è venuto a mancare l'armatore Salvatore Lauro, anima dell'Alilauro, che lascia un vuoto profondo in un’isola che con lui ha condiviso lavoro, visione e identità. Non è soltanto la perdita di un imprenditore e di un ex parlamentare, ma di una figura che ha saputo trasformare il rapporto tra Ischia e il mare. Nato l’8 febbraio 1951, erede di una storica famiglia dello shipping del Golfo di Napoli, Lauro cresce nell’impresa fondata dal padre Agostino, assumendone la guida nel 1989. È negli anni Novanta che imprime la svolta decisiva: punta sugli aliscafi e sui collegamenti veloci, accorciando le distanze e cambiando il modo di vivere il viaggio tra Napoli e l’isola. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Salvatore Lauro: addio allo storico armatore e senatore della Repubblica

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