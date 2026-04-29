Torna il concerto Con il Cuore con Carlo Conti ad Assisi in diretta sulla Rai

Il concerto “Con il Cuore” si tiene di nuovo ad Assisi con la partecipazione di Carlo Conti, trasmesso in diretta sulla Rai. La manifestazione si svolge nella piazza antistante la Basilica di Perugia, coinvolgendo artisti di musica d'autore. L’evento ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per aiutare le persone che si trovano in condizioni di povertà a causa di crisi, guerre e conflitti che interessano l’Italia e altri paesi.

Carlo Conti sul palco, la spirituale e bellissima piazza anti-stante la Basilica di Perugia e la grande musica d'autore per una giusta causa: sfamare gli affamati di pane e speranza, che sono i nuovi poveri in Umbria e in Italia e in altri Paesi dove da anni vanno avanti guerre che hanno prodotto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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