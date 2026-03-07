Davide piange ad Affari Tuoi | Mi hanno detto di non tornare a casa a mani vuote cosa conteneva il suo pacco

Durante la puntata di Affari Tuoi del 7 marzo, Davide ha deciso di incassare 10 mila euro e ha mostrato emozione, piangendo mentre dichiarava di aver ricevuto l’ordine di non tornare a casa a mani vuote. La sua reazione è stata visibile mentre si allontanava dal gioco, dopo aver scelto l’importo finale. Non sono stati resi noti i dettagli del contenuto del suo pacco.